Panamá terá cobertura WiMAX em todo país - Link - Estadão

Panamá terá cobertura WiMAX em todo país

Panamá lança Rede de Acesso Universal à internet, informa a Intel. O projeto busca eliminar brecha tecnológica no que diz respeito ao acesso à web. O programa que pode beneficiar 2,5 milhões de pessoas em todo o país, surgiu como parte de uma promessa eleitoral do atual presidente do Panamá, Ricardo Martinelli. O projeto contará com elementos de transmissão de banda larga baseados nos chipsets da Intel com tecnologia WiMAX (na banda de 3.5 GHz conforme o padrão 802.16e) e será executado – se tudo correr como previsto – nos próximos 5 anos. Leia mais sobre WiMAX aqui.

10/12/2009 | 16h29

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo