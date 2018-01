Panasonic desiste de fábrica de painéis de energia solar - Link - Estadão

Empresa não vai transformar fábrica japonesa de painel de TVs de plasma em unidade de produção de painéis solares

TÓQUIO – A Panasonic desistirá do plano de transformar uma fábrica japonesa de painel de TVs de plasma em uma unidade de produção de painéis solares, em meio à grande concorrência e às exportações menos competitivas diante do iene forte, disse uma fonte que tem conhecimento direto no assunto.

A fabricante japonesa considerou enviar para uma fábrica em Xangai (China) o equipamento que utiliza na produção de painéis para televisores de plasma, mas desistiu do plano e vai parar de fabricar o produto na unidade japonesa.

Assim como a concorrente Sony, a Panasonic enfrenta prejuízos na divisão de televisores.

Na quinta-feira, 20, uma fonte disse à Reuters que a Panasonic reduzirá a produção de painéis de TV de plasma e cortará milhares de empregos, em meio às perdas apuradas pela unidade de televisores e à concorrência de outras companhias asiáticas, como a Samsung Electronics.

