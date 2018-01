Panasonic fará nova aposta em celulares - Link - Estadão

Fabricante deve lançar smartphone em 2012 na Europa, seis anos depois de parar de vender celulares

TÓQUIO – A Panasonic lançará um smartphone na Europa no próximo ano, sendo assim a última das fabricantes japonesas a entrar no competitivo mercado dominado por Samsung Electronics e Apple.

Marca de smartphones Lumix, da Panasonic. FOTO: Divulgação

A decisão vem à tona seis anos depois de a Panasonic ter deixado de vender telefones fora do Japão e parece contradizer a estratégia da companhia de mudar o foco em produtos eletrônicos para tecnologiaS ambiental e energética.

A fabricante lançará um modelo com Android na Europa em março e depois incluirá Estados Unidos e Ásia, com previsão de vender 15 milhões de unidades no ano até março de 2016, 9 milhões deles no exterior, disse a companhia na sexta-feira, 9.

“É difícil imaginar que aumentará o lucro fabricando telefones”, disse o presidente da Fukoku Capital Management, Yuuki Sakurai. “No ponto de vista dos investidores, parece que está procurando alguma coisa para fazer depois de ter derrapado com os televisores. Não é muito atraente”.

Em outubro a Panasonic anunciou que estava fechando a deficitária divisão de TV e anunciou que poderia ter o maior prejuízo líquido da década no ano até março de 2012, já que o preço das televisões afundou e custos de reestruturação dispararam.

Mesmo depois desta expansão com o smartphone, os telefones celulares contribuirão pouco na receita total da Panasonic. A companhia visa a uma pequena porcentagem do mercado que a consultoria IDC prevê que crescerá 55 por cento, de 472 milhões de unidades neste ano para 982 milhões em 2015.

