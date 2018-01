Panasonic mostra tablet 4k de 20",Redação Link,4k;CES 2013;panasonic;tablet,2013-01-09 19:23:43 http://blogs.estadao.com.br/link/impressao-de-fotos-em-qualquer-lugar/,Impressão de fotos em qualquer lugar" - Link - Estadão

FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

LAS VEGAS – Os tablets realmente perderam o limite. A sensação é a de que os elementos que permitem a nós, usuários, conceituar o que são smartphones, tablets e televisores estão se desfazendo.

A Panasonic deu grande destaque a um tablet de alta resolução (4k) de 20 polegadas e sugeriu que o dispositivo poderia ter uma utilização técnica por designers, arquitetos ou fotógrafos, por exemplo. O aparelho ainda não tem preço divulgado, mas chega ainda este ano.

As chances de você estar lendo este texto em uma tela menor que 20″ são muito grandes. Isso significa que esse tablet é maior que o seu smartphone, ou qualquer tablet comum, notebook e até de muitos monitores por aí.

Não é à toa que a Panasonic sugere que primeiramente esse tablet deve receber mais atenção de pessoas interessadas em aplicações técnicas. Isso porque o aparelho pesa 2,2 kg e sua bateria dura cerca de duas horas, o que torna inviável ficar andando com esse trambolho por aí. Em futuro próximo (bem próximo), possivelmente veremos mais destes, mas bem mais magros e com baterias que durem mais.

Mesa-tablet-desktop da Lenovo

A Lenovo mostrou o seu híbrido de desktop e tablet chamado Horizon. Trata-se de uma tela de 27? que se posicionada na vertical é um desktop touch, se posta na horizontal, com a tela voltada para cima, como uma mesa, é um grande tablet. O aparelho roda Windows 8, chega no meio do ano nos Estados Unidos e o preço não deve estar abaixo de US$ 15 mil, segundo um dos executivos.

Telona da Samsung

A Samsung por sua vez trouxe o modelo SUR40 de 40″ baseado em Windows Surface 2.0 para feira. O dispositivo já está no mercado há um ano, o valor é de US$ 8.400. O aparelho faz parte da marca PixelSense da Microsoft, que tem a intenção de dar ares futuristas para produtos do mercado atual.

