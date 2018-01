Panasonic terá videogame portátil - Link - Estadão

A fabricante japonesa de eletrônicos Panasonic está desenvolvendo um videogame portátil, na tentativa de voltar ao mercado de jogos eletrônicos após uma pausa de mais de dez anos, afirmou uma pessoa próxima à questão nesta quinta-feira, 7.

O projeto, batizado de “Jungle”, está sendo desenvolvido na América do Norte, de olho no mercado dos Estados Unidos, afirmou a fonte, falando em condição de anonimato, uma vez que os detalhes do projeto ainda não são públicos.

Isso colocaria a Panasonic contra gigantes consolidadas do setor como Microsoft, Nintendo e Sony, além do crescente número de jogos para smartphones e tablets.

O blog de tecnologia TechCrunch havia escrito sobre o projeto no início desta semana. Ele afirmou que a Panasonic, cujo último console foi lançado em 1994, estava pronta para retornar ao mercado de games focada em jogos online.

O novo produto da Panasonic consiste em um portátil “abre e fecha”, com a tela em um lado e o teclado no outro, segundo o TechCrunch.

A Panasonic criou uma nova subsidiária, a Panasonic Cloud Entertainment, para desenvolver o projeto, que também envolve criação de conteúdo, segundo o TechCrunch.

Um porta-voz da Panasonic confirmou que a empresa tem um projeto chamado “Jungle”, mas não deu mais detalhes.

