Pandora abre capital e passa a valer US$3;2 bi - Link - Estadão

??? A rádio online abriu capital na Bolsa e as ações subiram mais de 50% do que o esperado

O fundador Tim Westergren e o atual presidente e CEO Joe Kennedy acompanham o painel da Bolsa de Nova York (NYSE). FOTO: Brendan McDermid (Reuters)

NOVA YORK – As ações do popular, embora não rentável, serviço de rádio online Pandora (não disponível no Brasil) subiram mais de 50% na sua estreia no mercado nesta quarta-feira, 15, em meio ao frenesi quanto ao IPO gerando conversas sobre bolha digital entre analistas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As ações abriram em US$ 20 cada e subiram até atingir US$ 26 no início do pregão desta quarta. Esses são valores acima do preço oferecido de US$ 16, o valor mais alto sugerido. Às 12h, as ações foram vendidas a US$20,06, alta de US$4,06 ou 25,4%, do valor original. Àquela altura, as 159,7 milhões de ações eram cotadas a US$ 3,2 bilhões.

“Na minha opinião isso é extremamente valioso para uma empresa que espera ter um ano lucrativo em 2012″, disse Scott Sweet, sócio do IPOboutique.com.

O valor é bem maior do que o da AOL Inc. (US$2,1 bilhões), uma relíquia dos tempos passados da internet que está trabalhando para transformar o seu negócio para oferta publicidade online. Mas continua sendo uma pequena fração do valor de gigantes da internet como Google (US$ 162 bilhões) ou Yahoo (US$ 19 bilhões).

As vendas de ações pela Pandora ocorre em meio a um fervor recente por IPO de grandes empresas da internet. Embora avaliações altíssimas de valor de empresas no mercado tenham causado uma bolha no final da década de 1990, investidores acreditam que desta vez será diferente. As startups de hoje são mais maduras do que suas relativas dos anos 90 e algumas, inclusive, são lucrativas.

Entre a nova geração de novas empresas, a rede social LinkedIn foi uma das primeiras a abrir capital na Bolsa. Já rentável, LinkedIn tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 7 bilhões.

O Groupon também se prepara para um IPO, mas ainda não deu detalhes sobre sua faixa de preço esperada ou a quantidade de ações que pretende vender. A criadora do jogo “FarmVille”, Zynga, também deve abrir seu capital logo.

A maior rede social do mundo, o Facebook, indica que fará seu IPO até maio de 2012. Ele foi avaliado em torno de US$ 50 bilhões no início deste ano pelo Goldman Sachs Group.

Localizada em Oakland, California, a Pandora nasceu em 2000 como um serviço de recomendações de música, chamada então de Savage Beast Technologies. Mudou o nome em 2005 quando estreou seu serviço de rádio pela internet, que permite às pessoas fazer streaming de música e criar estações personalizadas.

O serviço é popular, mas até agora a empresa não deu lucro. A Pandora tem 94 milhões de usuários registados e a maior parte do seu dinheiro vem de publicidade.

/ AP