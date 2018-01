Panorama e destaques da CES 2010 em vídeos - Link - Estadão

A CES acaba neste domingo. Para dar uma idéia das dimensões da feira, Jocelyn Auricchio, o repórter do Link que está por lá, fez dois vídeos.

Um é da geral:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/bArC_SSfsr8" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

Quer ver mais vídeos sobre a CES? Tem mais lá no canal do Link no Youtube. O Jô fez esses filminhos usando um iPod Nano desse novo, que vem com câmera embutida.