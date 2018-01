Paparazzi colaborativo - Link - Estadão

O site JustSpotted.com, que será lançado nesta semana, busca se tornar uma rede social dedicada aos paparazzis amadores que avistaram algum famoso em qualquer lugar do mundo. O projeto já está despertando críticas em Hollywood, informaram nesta sexta-feira, 15, os meios de comunicação locais.

O site, que terá uma base de dados com 7 mil personalidades, entra no ar na próxima terça, 19, e será um espaço para qualquer pessoa relatar encontros com estrelas da TV, do cinema ou outro tipo de personalidade.

O JustSpotted vai organizar as informações sobre os famosos, para fazer buscas sobre eles e saber onde eles têm passado os últimos dias, como, qual restaurante jantaram ou que hotel se hospedaram.

A ideia levantou suspeitas em Hollywood, onde há um certo medo com a sensação de tornar qualquer pessoa em um paparazzi em potencial, ao mesmo tempo que poderia colocar em perigo a segurança dos famoso, ao facilitar a indicação dos lugares que frequentam a qualquer pessoa na internet.

“Espero que em algum momento alguém dê um passo adiante e faça algo sobre isto”, disse o ator Brian Austin Green, casado com a atriz Megan Fox, em uma entrevista à rede de TV ABC

O diretor executivo do JustSpotted.com e cofundador do site, A.J. Asver, assegurou que o objetivo se tornar um espaço sobre o encontro com famosos. “Não estamos pedindo que as pessoas mudem seu comportamento. Todos esses encontros já acontecem de forma natural”, disse Asver.

O JustSpotted não é o primeiro site dedicado a rastrear famosos. O portal Gawker.com criou no passado um serviço chamado “Stalker Gawker”, para localizar famosos em um mapa, mas fracassou depois de os próprios famosos e usuários reportarem locais falsos.

/ EFE