Papo aleatório - Link - Estadão

A internet teve a era das salas de bate-papo, no fim dos anos 90. Depois dessa fase, o chat pela web acabou em outra plataforma, a dos clientes de mensagens instantâneas. Fazia mais sentido, afinal, ter meios de bater papo com pessoas conhecidas. E se a ideia fosse conhecer gente nova, muito mais produtivo seria buscar rostos com interesses semelhantes, e as redes sociais fizeram isso por nós.

As salas de bate-papo, então, ficaram marcadas como território para os que buscavam sexo virtual, ou mesmo espaço de pornografia infantil. Uma espécie de terra sem lei da web.

Mas a internet de 2010, a web da comunicação efêmera e da conexão rápida, tem suas novas plataformas de bate-papo, com suas próprias inovações. O que pega agora é o chat anônimo.

Os principais sites desse tipo de serviço são o Omegle e o Chatroulette. O primeiro te coloca em uma sala de bate-papo com um desconhecido aleatório. O segundo faz o mesmo, mas inclui webcams na equação. Nos dois casos, clique em um botão na tela para checar o próximo candidato.

A maioria dos usuários desses serviços é homem, e a “língua oficial” nas duas terras do anonimato é quase sempre o inglês, apesar de ser possível topar com um ou outro falante do espanhol. Há usuários principalmente da China, dos EUA, do Reino Unido, da França e do Chile.

No pouco tempo em que passei nos dois serviços, deu para notar uma certa etiqueta de uso. A primeira coisa que se pergunta é “asl” – “age, sex, location” no Omegle, já que não há imagens ou nome que identifiquem os usuários. Se você for homem, vai ter mais dificuldade de manter uma conversa.

No Chatroulette, dá pra ver se do outro lado há um homem, mulher e com o que ele se parece. Então, há o momento em que um dos dois lados decide clicar o botão de ‘Próximo’, antes mesmo de conversar, se a figura do outro lado não parecer interessante. Raras vezes, o papo chega até a fase em que se pergunta o nome do outro. E, como não poderia deixar de ser, é preciso tomar cuidado com os usuários abusivos, que colocam imagens obscenas na câmera. O site conta um um botão que reporta os usuários que transmitem imagens abusivas, mas nunca dá para saber quando elas saltarão na tela. Crianças, ou pessoas que se incomodam com esse tipo de imagem, não devem usar o site.

No Chatroulette dá para encontrar de tudo: gente usando máscara de Jason (o da Sexta-Feira 13), gente dançando, cartazes, gente que faça um desenho de você ou lhe cante uma música… as possibilidades são imprevísiveis.