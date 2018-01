Para baixar - Link - Estadão

Depois de comprar o primeiro tablet, saiba quais são os aplicativos que você precisa instalar nele

Por Daniel Gonzales

Aplicativos realmente bons e úteis para smartphones e tablets são muitos. É bem divertido fazer a caça deles no meio de um mar de mais de 810 mil apps disponíveis na App Store (o repositório da Apple para os softwares dos aparelhos iOS, como iPhone, iPod Touch e iPad) e outros mais de 600 mil no Google Play (o do Google, que abriga os apps para smartphones e tablets do sistema Android).

Listas dos “dez melhores utilitários para o dia a dia”, ou dos “cinco jogos mais baixados”, ou ainda dos “melhores apps do sistema” pipocam por aí, mas são bem complicadas de fazer. Elas ajudam muitos usuários, mas frustram outros tantos, pois dependem do uso que cada pessoa dá ou dará ao seu aparelho e do nível de experiência do dono.

Os números de todo esse efervescente mercado móvel, que no ano passado movimentou nada menos do que US$ 3,8 bilhões em vendas, se somadas as lojas de apps do Google, Apple, Nokia e Researh in Motion, também aumentam o trabalho de filtro de bons aplicativos.

Segundo o portal 148Apps.biz, especializado nas estatísticas da loja da Apple, nada menos do que 816 apps novos foram publicados todos os dias neste mês, apenas na loja da empresa.

Nesta página, o Link indica apps para iOS, Android e BlackBerry OS que entram em dois critérios: são os campeões de download; e aparecem em todas as listas de “obrigatórios”. Divirta-se.

DROPBOX

O aplicativo possibilita o acesso a seu disco virtual online diretamente em smartphones e tablets. Com isso, você tem um arquivo pessoal e online de fotos, músicas, documentos e qualquer tipo de arquivo que você enviou ou recebeu. É gratuito.

Plataformas: iOS, Android e BlackBerry

IMO

Conecta seu aparelho ao bate-papo de 12 redes – e ao mesmo tempo – via 3G ou Wi-Fi. O Imo é compatível com MSN, Facebook, GTalk, Skype, ICQ, entre outros. Gratuito.

Plataformas: iOS, Android e BlackBerry

TUNEiN

Sintoniza, pela internet, 50 mil estações de rádio do mundo ao vivo e 120 mil programas arquivados. Há centenas de rádios brasileiras. A versão gratuita permite escutar as rádios. A Pro ( US$ 0,99) permite gravar programas e funciona como despertador.

Plataformas: iOS, Android e BlackBerry

PULSE

É um leitor de feeds (sejam de notícias, sites ou redes sociais) que traz um lindo visual e um inteligente sistema de navegação horizontal. Outro app que é praticamente uma unanimidade. É gratuito.

Plataformas: iOS e Android

FLIPBOARD

Transformar qualquer conta de Twitter ou Facebook, ou mesmo sites e feeds, em uma revista com um belo visual é o que esse fantástico app faz. Basta inserir seu e-mail e senha do Facebook que tudo o que seus amigos postaram aparece formatado como uma bela linha do tempo, com as fotos e vídeos em destaque. É gratuito.

Plataformas: iOS

PHOTOSHOP

O famoso editor de imagens permite aplicar de diversos efeitos, recortes, molduras e compartilhar as imagens em redes sociais e por e-mail. É gratuito.

Plataformas: iOS e Android

INSTAGRAM

Embora existam aplicativos de fotografia mais completos e com mais efeitos, o Instagram foi o primeiro que permitiu seguir outros publicações de outros usuários. Além, é claro, de aplicar belos filtros. Gratuito.

Plataformas: iOS e Android

SHAZAM

O app “escuta” qualquer música e, em segundos, informa quem é o artista ou a banda, nome da canção, letra, álbum e até a biografia do intérprete. Gratuito.

Plataformas: iOS, Android e BlackBerry

ELEMENTS

Um editor de texto bastante simples e, ao mesmo tempo, extremamente útil. Ele sincroniza automaticamente no Dropbox tudo o que você escreve, sem a necessidade de salvar, permitindo acesso a suas notas em qualquer lugar. Custa US$ 4,99.

Plataformas: iOS

GOOGLE GOOGLES

Tire uma foto de qualquer coisa – uma lata de refrigerante, um logotipo de um carro, uma fruta, ou mesmo um código de barras – que o app reconhece e procura no Google os links relacionados. Utilidade? Muita. Ajuda a encontrar informações sobre livros, DVDs, lugares, obras de arte, etc. É gratuito.

Plataformas: Android

