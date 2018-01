Para desbancar Google e Apple - Link - Estadão

Dois grupos de software para celulares apoiados por empresas de telecomunicações revelaram um plano de fusão nesta terça-feira, 27, com o objetivo de combater a crescente concorrência dos rivais Google e Apple no segmento de aplicativos.

A união dos dois consórcios –o JIL, pequeno e mais estabelecido, e o WAC, uma aliança mais ampla para aplicativos– permitirá que criadores independentes de software atinjam uma larga proporção dos 3 bilhões de clientes das empresas que os integram com uma versão unificada de seus softwares.

Para a maioria das pequenas empresas de software, seria muito caro criar dezenas de versões de seus programas para atender cada loja de aplicativos separadamente.

A App Store, da Apple, lançada em junho de 2008, criou um mercado para aplicativos voltados a celulares que movimentou US$ 4,1 bilhões no ano passado, de acordo com o grupo de pesquisa Chetan Sharma.

O WAC –cujos membros fundadores incluem AT&T, China Mobile, Telefónica e Vodafone– planeja que as primeiras lojas de aplicativos comecem a usar o software próprio antes de fevereiro de 2011.

“O WAC, pela escala de sua participação de mercado, terá o domínio,” disse Daniel Gurrola, vice-presidente de estratégia na operadora de telefonia Orange, parte da France Telecom, em teleconferência com analistas e jornalistas.

As operadoras de telefonia móvel formaram o WAC em fevereiro a fim de criar uma plataforma aberta que ofereça aplicativos a todos os usuários de celulares, mas analistas estão céticos quanto à capacidade de um número tão grande de operadoras poder operar em conjunto de maneira eficiente.

A aliança WAC inclui entre seus membros, ainda, Bharti Airtel, MTN Group, NTT DoCoMo, Orange e Orascom Telecom.

O grupo conta com o apoio de três dos maiores fabricantes mundiais de celulares –LG Electronics, Samsung e Sony Ericsson.

Já o JIL engloba China Mobile, Softbank, Vodafone e Verizon Wireless –todas também fundadoras do WAC.

Os primeiros celulares equipados com o novo software WAC serão exibidos no Mobile World Congress, evento setorial que será realizado em fevereiro de 2011, e chegarão ao mercado por volta de maio do que ano que vem, segundo o WAC.

(TARMO VIRKI/REUTERS)