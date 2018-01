Para Google; Oracle quer garantir fatia do Android - Link - Estadão

Começa julgamento para avaliar se Google violou patentes da Oracle no desenvolvimento de seu sistema operacional

SÃO FRANCISCO – A Oracle tenta obter uma participação do Android garantindo direitos de propriedade intelectual, mesmo sem ter ligação com o desenvolvimento do sistema operacional voltado a smartphones, disse num tribunal um advogado do Google.

A divulgação de comunicados entre a Oracle e o Google continuou nesta terça-feira, 17, em um tribunal federal de São Francisco. O presidente-executivo da Oracle, Larry Ellison, deve depor ainda nesta terça-feira.

A Oracle processou o Google em agosto de 2010 sobre patentes e direitos autorais para a linguagem de programação Java. De acordo com a Oracle, o sistema operacional Android, do Google, atropela os direitos de propriedade intelectual do Java, que adquiriu quando comprou a Sun Microsystems, em 2010.

O Google diz que não violou as patentes da Oracle e que a mesma Oracle não pode ter direitos reservados de certas partes do Java. O julgamento pelo juiz distrital dos Estados Unidos William Alsup está previsto para durar pelo menos oito semanas.

O advogado do Google Robert Van Nest reconheceu nesta terça-feira que executivos do Google já haviam negociado uma possível parceria com a Sun para desenvolver o Android. ”Quando as negociações falharam, os engenheiros do Google fizeram o Android por conta própria, sem qualquer tecnologia da Sun”, disse.

