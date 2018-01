Para Intel; futuro inclui tablets e híbridos - Link - Estadão

Maior fabricante de chips do mundo fala de parceria com Windows 8 e rejeita ideia de ‘mundo pós-PC’

SÃO FRANCISCO – Algumas dezenas de jornalistas de todo o mundo estão em São Francisco para o evento Research Day at Intel, dois dias de palestras e demonstrações nas diversas áreas em que a empresa atua. Os assuntos do primeiro dia, na segunda-feira, 25, incluíam novas soluções para notebook, tablets, educação e cadeia produtiva. Muita conversa sobre o que a empresa faz hoje, mas também muito sobre o futuro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A primeira palestra do dia foi a mais focada no que vem por aí. A computação pessoal é talvez o mais importante campo de batalha comercial da empresa hoje. Contra a previsão de que todos seremos usuários de tablets em breve, a empresa tem apostado forte nos ultrabooks. Para a Intel, esses notebooks mais leves e finos são uma alternativa mais robusta e melhor adequada a certas funções do que os tablets.

O diretor de marketing da Concept Design, Gary Richman, que fez parte da equipe que concebeu os ultrabooks, ressalta a crença da empresa de que não existe o tal “mundo pós-PC”, mas sim um mundo onde os PCs estão adaptados às novas necessidades do consumidor: mobilidade, movimentação de conteúdo.

Além dos ultrabooks, o executivo apresentou exemplos de computadores híbridos, que a empresa chama de “conversíveis”. O primeiro já está no mercado: o tablet Iconia, da Acer, com suas duas telas — uma delas serve de teclado. Foi lançado no fim de 2010.

Os outros dois aparelhos mostrados são protótipos. O notebook “Cove Point” traz uma tela que se movimenta separadamente do teclado, apoiada apenas por um suporte, o que lhe permite uma série de posições diferentes. Já o notebook “Nikiski” tem uma “janela” transparente na parte do teclado onde se apoia as mãos. Quando se fecha o laptop, essa “janela” vira uma telinha de toque para acessar algumas funções como e-mails, calendário, agenda, etc. A ideia é facilitar o uso em situações onde não há se pode abrir o laptop.

Tablets. Mas isso não quer dizer que a empresa não queira saber de tablets. A última apresentação do dia mostrou como a Intel está se posicionando nessa área. Chris Walker, diretor de marketing de produtos microprocessadores, decepcionou os presentes dizendo de cara que não falaria sobre o que acaba de se tornar o tablet com Intel mais famoso da praça: o Microsoft Surface.

Ainda assim, o foco de sua apresentação foi em tablets com Windows 8 e o chip Clover Trail Atom, com nenhuma palavra dedicada aos tablets com Android e chip Intel Medfield anunciados no fim do ano passado. Quando perguntei sobre estes, Walker se limitou a dizer que “na Índia, havia um lançamento, e que novidades seriam anunciadas ainda esse ano”.

O executivo disse que já existem mais de vinte projetos de tablets com Windows 8 e chip Intel, mas não citou nomes de fabricantes. Disse que o chip aceita 3G e LTE e é ideal para todas as funções do novo sistema operacional da Microsoft. É também compatível com cerca de 4 milhões de aplicativos já lançados.

Educação. A interface entre a empresa e o setor educacional foi apresentada por Brian Gonzalez, diretor de programas educacionas globais da Intel. Parcerias da empresa com autoridades de diversos países foram mencionados, incluindo um programa feito com o Estado.

Mas o Brasil foi mencionado de passagem. Os focos da apresentação foram os casos de Portugal, Argentina e Cingapura, onde, segundo o executivo, a integração da tecnologia no processo de aprendizagem é total e inovadora. “Não se trata de jogar tablets nas mãos das crianças e sim fazer com que estas os usem de maneira interessada e apaixonada para aprender. Só porque você tem um aparelho bacana não significa que ele tem um valor educativo.”

Protótipo Cove Point, com tela que pode ficar em várias posições diferentes

Abaixo, o protótipo Nikiski, aberto e fechado. FOTOS: Camilo Rocha/AE

*O repórter viajou a convite da Intel