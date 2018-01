Para Márcio Buzelim; do Jota Quest; gravadoras passam por uma espécie de 'lei de Darwin'"" - Link - Estadão

Foi nesta mesma época que ao serem perfilados na seção Vida Digital, o vocalista do grupo, Rogério Flausino, afirmou que “já se foi o tempo de apontar o dedo para os internautas e chamá-los de criminosos”. Em entrevista, por e-mail, Buzelim se revela bastante consciente em relação aos desafios e possibilidades do futuro da música na era digital e defende que é preciso se adaptar, nas suas palavras: “soluções existem”. Para ele, o que estamos vivendo “é uma espécie de ‘lei de Darwin’ do mercado” cultural. O resultado dessa conversa, você confere aí embaixo:

“(Fomos) Afetados drasticamente (pela internet e as novas tecnologias), tendo em vista que as vendas das unidades físicas do CD diminuíram. Com isso, diminui também o aporte das gravadoras nas bandas exatamente pelo menor faturamento delas com vendas de CD e também por pirataria. Em virtude disso, passamos a dar mais atenção para a internet para ajudar-nos na própria divulgação das musicas e de todo trabalho em si. Temos um feedback fantástico do publico, com agilidade”, explica.

E continua: “Isso, aproximou-nos do pensamento das pessoas consumidoras de Jota Quest. Podemos agora ter uma estatística de vários setores da banda, demanda por músicas e conseguimos nos posicionar com menos “achômetro” e mais dados. Além de humanizar a banda e trazer as pessoas para perto de nós, ficamos assim mais independentes da mídia tradicional que limita a exposição da banda para dentro de um formato já preconcebido. Ou seja, somou em muitos sentidos”.

“Vejo positivamente (a troca de arquivos na internet) pois amplia a possibilidade e velocidade de acesso ao trabalho por um número maior de pessoas(e aumentando cada vez mais). Porem, se existe alguém ganhando algum dinheiro com isso, seria justo que o autor da obra ganhasse também, claro. Por que não achar um formato onde empresas subsidiassem essa situação em troca de divulgação de sua marca? É uma boa opção”, sugere.

E conclui: “Se o objetivo (com essa troca) é lucro, o autor deve ganhar a sua parte. Os tempos mudam sempre e o poder de informação do ser humano aumenta mais rápido que a condição de administrá-lo. Soluções existem, como já estamos vendo as gravadoras fortificando seu lado empresarial e tornando-se empresários de shows e das bandas. Essa é uma espécie de “lei de Darwin do mercado”, fazendo uma analogia grosseira. A realidade esta ai, quem se adapta e usa a seu favor ganha, quem só reclama e não se movimenta perde”.

