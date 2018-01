Para o alto e avante! - Link - Estadão

Os super-heróis estão desfrutando de uma nova carreira, e saltando diretamente das páginas dos quadrinhos para os videogames, sem que precisem fazer escala em Hollywood para retirar suas credenciais.

Para cada filme de grande orçamento, a exemplo de “Thor,” da Marvel Entertainment, ou “Scott Pilgrim vs the World,” da Universal Pictures, existe uma contraparte em forma de videogame mas, agora, muitos quadrinhos estão sendo transformados em jogos sem passar por Hollywood.

“Nem todo mundo lê quadrinhos, ainda que a maioria das pessoas conheça os super-heróis mais importantes. No entanto, a maioria das pessoas joga videogames,” disse Jim Lee, co-editor da DC Comics e diretor executivo de criação do jogo “DC Universe Online,” da Sony Online Entertainment.

“Os jogos são um portal para que tragamos mais pessoas ao mundo dos quadrinhos,” declarou ele durante a Comic-Com International, maior convenção mundial de quadrinhos e arte popular, que acontece esta semana em San Francisco.

“DC Universe Online” é um título para múltiplos jogadores online (MMO) que está para ser lançado e permitirá que fãs criem seus super-heróis e interajam com personagens como Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha em ambientes como Metropolis e Gotham City.

Lee disse que a DC Comics criará uma nova revista quinzenal chamada “DC Universe Online,” que será lançada antes do novo jogo no final deste ano e estará integrada à história que serve de base ao título.

“Vamos procurar oportunidades nas quais possivelmente aproveitemos os personagens criados por usuários em um jogo, e os conduziremos ao mundo dos quadrinhos, dando aos participantes a emoção de fazer parte oficialmente do DC Universe,” disse Lee.

Os jogadores mais jovens poderão surfar com a prancha do Surfista Prateado ou usar o escudo tricolor do Capitão América em “Marvel Super Hero Squad Online,” um novo MMO da Gazillion Entertainment.

A Gazillion também está desenvolvendo um MMO para adultos, o “Marvel Universe,” que será lançado nos próximos anos.

