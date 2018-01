Para Wozniak; Apple deveria lançar iPhone com sistema Android - Link - Estadão

SÃO PAULO – Steve Wozniak, cofundador da Apple, disse em entrevista ao site da revista americana Wired, durante um evento da Apple, em São Francisco, que a empresa deveria lançar um novo iPhone com sistema Android.

“Nada seria capaz de deixar a Apple fora do mercado Android como uma marca secundária”, disse ele, que não participa mais da operação da empresa. “Poderíamos competir bem. As pessoas gostam do nosso estilo e nosso jeito de fabricar aparelhos em comparação com os outros modelos Android. Podemos jogar em duas arenas ao mesmo tempo.”

Essa não foi a primeira vez que Wozniak sugeriu uma parceria entre a Apple e a Samsung. Em entrevista à BBC, em novembro, ele declarou que faria uma parceria com o Google se ainda estivesse na Apple.

O sistema do Google é aberto e poderia ser até mesmo adaptado pela Apple se quisesse. Mas é pouco provável que a empresa adote a sugestão de Wozniak.

O cofundador da Apple também falou na entrevista sobre inovação. Para ele, a Apple ainda não lançou um relógio inteligente como sua concorrente Samsung fez, no ano passado, porque aguarda o momento certo para lançar o melhor produto. “Os bons produtos são fruto de desenvolvimento secreto. Uma categoria totalmente nova de produtos não é criada com frequência. Pode acontecer uma vez na década. Algumas vezes você precisa esperar”, afirmou.

Na entrevista, sobrou também para a Samsung. Wozniak alfinetou a empresa e disse que a Apple está certa em não colocar muitas funções no iPhone. “Se você tem algo realmente bom, não mude isso. Você pega um telefone da Samsung, diz sorria e ele tira uma foto. O quanto de inovação há nisso? Isso é apenas colocar um monte de funções”, diz.