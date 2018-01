Paralelos.org; o site que sumiu - Link - Estadão

Printscreen de uma versão de 2008 do site (armazenado no Internet Archive)

Eles, então, entraram em contato com a Neosite, empresa que hospedava o Paralelos. O hoster afirmou que a página index.htm não existia mais. E a justificativa? “Nada. Fizeram menção ao contrato dizendo que eles não se responsabilizavam por perda de dados. Disseram que possivelmente um hacker poderia ter invadido o site e deletado todo seu conteúdo ou alguém obteve a senha e deliberadamente apagou tudo”, contou Augusto ao Link.

“Escritores à beira mar”, livro lançado pelo Paralelos

Segundo a empresa, o conteúdo havia sido apagado definitivamente – ninguém, nem a Neosite, nem os donos do Paralelos, tinha backup. Não havia nenhum contrato especificando responsabilidades. “Achávamos que a responsabilidade do backup era da provedora do serviço. Infelizmente o contrato não previa backup, mas isso nunca foi claramente discutido”, disse ele.

A reportagem entrou em contato com a Neosite. Inicialmente, a empresa declinou a resposta: afirmou que só falaria sobre o caso se o pedido partisse dos e-mails de Augusto. Ele, então, autorizou a empresa a falar sobre o caso. E Leandro Ávila, gerente de conta, explicou o que ocorreu.

O Paralelos utilizava uma versão de 2003 do publicador Movable Type para gerenciar conteúdo. É o mesmo tipo de sistema do WordPress e do Joomla. Segundo Ávila, quando o cliente terceiriza a publicação, como neste caso, cabe a ele atualizar os scripts. “Quando o cliente não atualiza uma falha de segurança que se tornou pública, ele acaba colocando em risco a segurança do plano de hospedagem e do conteúdo do site. A falha passa a ser explorada por hackers e criminosos da internet”, explicou ele ao Link.

Segundo Ávila, a Neosite não oferece serviço de backup incluso no plano. A empresa “só oferece proteção quando os arquivos são perdidos por falhas no HD, problemas técnicos no servidor”. Ele enumera cuidados básicos para não perder todo o conteúdo de um site:

1. Atualizar os gerenciadores e plug-ins constantemente – ou contratar alguém para fazer isso.

2. Manter uma cópia de todo o conteúdo, mesmo que a empresa tenha backup. “Você deve estar ciente de que o serviço não é à prova de falhas”, disse o gerente.

3. Usar o WordPress, considerado por ele o melhor programa para gerenciar conteúdo. “Com apenas um clique você pode atualizar e garantir que seu blog está com a versão mais atual e segura”, explica.

4. Se você usar versões antigas do Movable Type, WordPress, Joomla, Drupal ou outros, atualize imediatamente. “Falhas de segurança são descobertas todos os dias”, diz Leandro.

Quanto ao Paralelos.org, os donos do site não sabem ainda as medidas que tomarão em relação ao sumiço. Há uma luz, ainda que fraca, no final do túnel: o Movable Type tem um banco de dados mysql, que poderia ter guardado o conteúdo do Paralelos. Poderia.

Será que, depois disso, o site vai ser retomado? “Talvez sim”, diz Augusto. Alguns arquivos ficaram catalogados no Internet Archive, que armazena sites relevantes da internet mundial.