Paraty terá três dias de Virada Digital - Link - Estadão

Cidade sediará três dias de debates e eventos sobre tecnologia e inovação

FOTO: Florian Höfer/Wikimedia Commons

SÃO PAULO – Entre sexta e domingo, a cidade de Paraty receberá empresas, ativistas e pensadores da área de tecnologia para a primeira edição da Virada Digital.

São três dias de evento. A ideia do festival é trazer “as mais recentes tecnologias, inventos e protótipos criados por centros de pesquisas dos setores público e privado do Brasil e de outros 12 países”, segundo a organização.

Como palestrantes, o evento terá os pesquisadores Sérgio Amadeu, Ivana Bentes e Martha Gabriel, o rapper MV Bill, Rodrigo Abreu, presidente da Cisco no Brasil, e José Formoso, vice-presidente da Embratel e Cezar Alvarez, secretário-executivo do Ministério das Comunicações.

Haverá apresentações sobre hackerspaces, arte digital, encontro de lan houses e oficinas com o Ônibus Hacker, entre vários outros eventos.

A Virada acontece sexta, sábado e domingo em vários hubs espalhados por Paraty. O “Hub Estrela”, por exemplo, terá o auditório com palestas de debates e um espaço para empresa. outros espaços, chamados ‘domos’, abrigarão espaços de capacitação digital e espaço para interação de alunos da rede pública do Rio de Janeiro. Há também um espaço para crianças (um playgroud high-tech, segundo a organização).

O evento acontece neste ano em Paraty e em 2013 no Rio de Janeiro. Depois, a ideia é que ele se torne itinerante e aconteça em todas as cidades-sede da Copa do Mundo.

Gilberto Gil gravou vídeo para divulgar o evento

Saiba mais em ViradaDigital.