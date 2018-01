Parceria entre Yahoo e Google é denunciada no Japão - Link - Estadão

A empresa Rakuten, uma das maiores companhias de comércio eletrônico do Japão, pediu à autoridade antimonopólio japonesa que revise os planos do Yahoo Japan e do Google de formarem uma aliança no país asiático, informou nesta quarta-feira, 20, a agência local “Kyodo”.

O pedido à Comissão de Comércio Justo do Japão foi feito depois que, no final de julho, o Yahoo Japan anunciou sua intenção de adotar tanto o mecanismo de buscas do Google como sua tecnologia de publicidade online.

Segundo a Rakuten, a aliança daria ao Google o monopólio da informação no mercado de internet do Japão e, portanto, dificultaria o desenvolvimento de outras empresas no âmbito de buscas e serviços online.

Trata-se da primeira queixa de uma grande companhia japonesa de internet quanto aos planos do Yahoo! e do Google no país, que em agosto já tinham suscitado o receio da Microsoft.

Na ocasião, a Microsoft denunciou a intenção das empresas concorrentes perante a Comissão de Comércio Justo, mas esta rejeitou a queixa ao destacar que os dois buscadores planejam seguir oferecendo seus serviços separadamente.

Ao contrário do caso no Japão, nos Estados Unidos, o Yahoo tem uma aliança com um buscador da Microsoft para enfrentar a posição dominante do Google no mercado.

O Yahoo Japan controla cerca de 60% do mercado de serviços de busca online no Japão, enquanto o Google tem cerca de 40%, segundo dados da agência “Kyodo”.

