Paris lança site de dados abertos - Link - Estadão

O modelo de abrir os dados da gestão pública segue ganhando adeptos pelo mundo. Desta vez, é a prefeitura de Paris que lançou um portal com informações sobre a cidade em formato aberto, para inspirar a criação de softwares e aplicativos.

A ideia surgiu no ano passado, foi discutida por meses e ganhou forma no final de janeiro: o portal ParisData.

Estão disponíveis dados básicos como a lista de parques e ruas, mas a promessa é estender as informações a incluir também dados de vários serviços públicos — como o transporte, por exemplo.

São seis categorias: cidadãos, planejamento da cidade, turismo, serviços, cultura e meio ambiente. Os dados estão disponíveis em formatos como CSV, ODT, TCT, XLS e RSS.

Os dados foram disponibilizados sob a licença Open Database License, da Open Knowledge Foundation, que usa os moldes do Creative Commons: permite que as pessoas compartilhem, copiem, adaptem e as utilizem para outros fins.