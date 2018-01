Paródia mistura Lua Nova e Three Wolf Moon T-Shirt - Link - Estadão

Misturando a febre do lançamento do segundo filme da série Crepúsculo de Stephanie Meyer, chamado Lua Nova, e a camiseta que foi febre e virou meme na internet durante alguns meses – a Three Wolf Moon T-Shirt (clique aqui para saber mais) – o CollegeHumor montou uma paródia em que a protagonista Bella não resiste ao charme do portador da tão cobiçada camiseta.

