Partido Pirata fica com uma cadeira no Europarlamento - Link - Estadão

FOTO: Tobias Schwarz/Reuters FOTO: Tobias Schwarz/Reuters

SÃO PAULO – Os Partidos Piratas europeus se saíram pior, bem pior do que esperavam na eleição deste ano para o Parlamento Europeu. Em 2009, apenas três anos depois de o primeiro partido pirata ter nascido na Suécia, ficaram com dois assentos na casa legislativa do continente. Para esta vez, esperam manter o ritmo ou aumentar o número de posições, tendo em vista as importantes discussões nos últimos anos sobre privacidade e liberdade no meio digital (conhecidas bandeiras dos Piratas). Pelo contrário, o Partido Pirata cravou apenas um parlamentar, aprovado na Alemanha, das 754 possíveis.

Rick Falkvinge, cofundador do Partido Pirata Sueco, lamentou o fato ao TorrentFreak, mas ponderou o fato de terem ficado “ridiculamente perto” de conseguirem outros três assentos: República Checa, Suécia e Luxemburgo. Mas comemorou o fato de o Partido conseguir ao menos permanecer no Europarlamento por meio da pirata alemã Julia Reda, de 27 anos.

A casa legislativa da União Europeia delibera sobre temas para o grupo, que após aprovados em Bruxelas, na sede do Parlamento, seguem para a apreciação do legislativo de cada país membro. Recentemente, o Europarlamento aprovou decisão que instituía a neutralidade de rede – tema de grande sensibilidade para o Partido Pirata – e o fim do roaming internacional no continente.

Embora na casa maior o Partido não tenha obtido bons resultados, localmente os piratas ainda contam com boa representação, como na Alemanha, onde contam com 14 (de 149) cadeiras.

No Brasil, o Partido Pirata oficializou-se como partido por meio de registro em cartório em dezembro de 2013, e tem 2016 na mira, quando esperam eleger ao menos um representante no legislativo municipal.

The Pirate Bay

Peter Sunde, ex-porta-voz do site de torrents The Pirate Bay, foi um dos candidatos do Partido Pirata na Finlândia, onde os piratas conseguiram apenas 0,7% dos votos. Em entrevista à Wired UK em novembro, Sunde previa dificuldades em conseguir aliados por ser um nome “controverso” em seu país. “Se eu chegar lá há tantas coisas com as quais eu poderia chamar a atenção, mesmo que seja só para fazer piada das coisas”, disse.