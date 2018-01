Partido Pirata oferece abrigo a WikiLeaks - Link - Estadão

O Partido Pirata sueco, braço político do site de compartilhamento de arquivos PirateBay, ofereceu apoio tecnológico ao site WikiLeaks, responsável pela divulgação de diversos documentos secretos do governo americano.

O WikiLeaks voltou a despertar a atenção mundial nesta semana ao revelar mais de 90 mil documentos do governo dos Estados Unidos sobre a guerra do Afeganistão. Os papéis foram apresentados inicialmente ao New York Times, ao Guardian, e à revista alemã Der Spiegel.

Segundo o responsável pelo WikiLeaks, Julian Assange, os documentos provam crimes de guerra cometidos pelo governo americano. O ato poderia justificar uma intervenção dos Estados Unidos junto ao governo sueco, defende Anna Troberg, do Partido Pirata. “Eles já agiram dessa forma em relação ao Pirate Bay, e como as atividades do WikiLeaks acertam no coração do poder americano, é provavelmente uma questão de tempo até eles agirem,” afirmou.

Um dos motivos que despertou a oferta são os constantes ataques sofridos pelo site. Se concretizada a parceria, o Partido Pirata sueco fortalece ainda mais a imagem de bastião da liberdade de expressão na internet, oferecendo hospedagem e banda a dois dos sites mais polêmicos desta década.