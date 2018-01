Partido Pirata pode ser processado na Inglaterra - Link - Estadão

O grupo sofre pressão de processo da associação da indústria fonográfica britânica

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – O Partido Pirata inglês está pedindo ajuda. Em uma carta aberta em seu site eles pedem doações para que possam manter o partido vivo. O que preocupa o partido é a ameaça de que o grupo seja processado pelo British Phonographic Industry’s (BPI) por manter um serviço de proxy que permite que usuários britânicos acessem o Pirate Bay, bloqueado no país, é o que preocupa o partido. A associação reúne Warner Music Group, Sony Music Entertainment e Universal Music Group.

A ajuda monetária viria também para colaborar na campanha do partido para as eleições europeias de 2014. “Acreditamos na liberdade de expressão, o direito de compartilhar informações e idéias sem interferência. Censura nunca é a resposta certa”, diz o comunicado do partido.

Em declaração a BBC, um porta da voz da BPI disse que a associação tentou resolver a questão de maneira amigável, querendo apenas fechar o proxy do Pirate Bay e não atrapalhar outros trabalhos do partido.

No comunicado, o partido pirata inglês afirma que seguirá mantendo o proxy do Pirate Bay, assim como se esforçará para trabalhar em outras questões, como a transparência do governo.

Desde abril deste ano, o Pirate Bay é bloqueado no Reino Undio por decisão da Corte Suprema. Para contornar o bloqueio, o partido pirata criou um serviço de proxy que dá acesso ao Pirate Bay no Reino Unido. Isso fez o tráfego do site triplicar nos últimos três meses, de acordo com dados da Alexa.