Pat Metheny e sua banda de robôs - Link - Estadão

Pat Metheny e sua banda de robôs

O guitarrista Pat Metheny já tocou com os melhores músicos do mundo, mas decidiu desistir de todos eles ao gravar o seu último álbum, Orchestrion, que sai nos Estados Unidos no próximo dia 25. O disco, no entanto, não é um projeto solo: em vez de seus tradicionais companheiros, o jazzista é acompanhado por uma orquestra de robôs.

15/01/2010 | 17h31

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo