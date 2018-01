Patente revela celular com três telas - Link - Estadão

Pedido registrado pela Samsung mostra como funcionará novo modelo que está sendo planejado pela empresa

SÃO PAULO – Na semana passada, a Bloomberg revelou que a Samsung teria o plano de lançar no ano que vem um smartphone com três telas. Um pedido de patente da empresa sul-coreana descoberto nesta terça-feira, 19, mostra mais detalhes sobre o produto.

O pedido registrado em maio descreve “as funções operacionais de um terminal portátil com tela dobrada” que permitiria ao usuário ler as informações em três telas por ângulos diferentes. Na prática, seria uma tela que “escorregaria” pelos dois lados do telefone, permitindo ver informações também na lateral do aparelho, sendo que cada tela funcionaria de forma independente.

A patente descreve diferentes funções para as telas laterais do modelo, como a possibilidade de desbloquear o aparelho arrastando um ícone na lateral, ver anexos de uma mensagem de e-mail, o mostrador da bateria, índice alfabético de uma agenda e marcadores.