Patentes da Amazon - Link - Estadão

A grande notícia da última semana ficou por conta do lançamento do serviço de localização do Facebook, o Places. Enquanto isso, a Amazon está acumulando patentes de tecnologias de busca de informações geolocalizadas em aparelhos móveis.

A gigante das compras online recebeu, no dia 10 de agosto, duas patentes relacionadas a provedores desse tipo de pesquisa. Elas foram atribuídas à A9, unidade de pesquisa na internet da Amazon sediada em Palo Alto. O pedido das patentes foi arquivado entre junho e julho do ano passado, embora elas tenham origem em aplicativos que datam de 2005.

Outra patente concedida em agosto à Amazon diz respeito a “provedores da funcionalidade de autocompletar em informações geolocalizadas”. Em julho do ano passado, a Amazon também recebeu a patente para um “sistema e método para prover resultados de buscas baseados em localização”.

Todas as patentes listam Rubem Ortega, Roobert Frederick e Barnaby Dorfman como inventores. Todo eles já deixaram a Amazon. Atualmente, Ortega é diretor de engenharia do Google em Seattle, Frederick tem sua própria empresa de desenvolvimento de aplicativos e Dorfman é CEO de uma startup de receitas online.

Não está claro o que a Amazon planeja fazer com essas patentes, nem se elas são parte de algum produto que a empresa tem em mente. Talvez a Amazon esteja contemplando algumas funções de localização para seus aplicativos de compras online. Foi recentemente divulgado que a empresa recebeu mais de um bilhão de dólares em vendas via celular no ano passado.

A A9 começou como um esforço da Amazon para construir um mecanismo de internet como o do Google. A Amazon voltou atrás no projeto em 2006, mas manteve a unidade, que trabalha no aperfeiçoamento da busca de produtos nos sites da Amazon. A A9 também entrou nas buscas móveis ao adquirir uma startup de reconhecimento de imagem, a SnapTell, em junho de 2009.