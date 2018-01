Patreon propõe crowdfunding contínuo para artistas - Link - Estadão

A versão de ‘Single ladies’ da banda de Conte com sua namorada Nataly Dawn chegou A versão de ‘Single ladies’ da banda de Conte com sua namorada Nataly Dawn chegou a 10 milhões de acessos. FOTO: Divulgação

Jack Conte tinha um dilema. Ele era um astro no YouTube, onde um de seus vídeos musicais havia recebido 10 milhões de vistas, mas estava duro de dar dó. “Eu tive todas aquelas visualizações, mas no fim do mês conferi minha receita publicitária (de seu canal no YouTube) e vi que ganharia algo como US$ 6 ou US$ 10”, diz Conte, de 30 anos. “Ter uma base enorme de fãs e não conseguir sustentar sua arte não estava fazendo nenhum sentido para mim. Alguma coisa estava errada.” Conte teve uma “sacada” e deu a ela o nome de Patreon.

Lançado no primeiro semestre de 2013, o site refinou a missão das gigantes de crowdfunding Indiegogo e Kickstarter – que ajudam empreendedores a financiar projetos – para permitir que fãs de artistas sejam seus patrocinadores. “A jogada é simples”, diz Conte, que apesar de ser o CEO da companhia não recebe atualmente um salário. “As pessoas gostam dos meus vídeos, alguns dos quais me custaram milhares de dólares para fazer. Aí eu pergunto: ‘Que tal dar US$ 1 para me ajudar a fazer o próximo?’”

Seu apelo teve retorno. Hoje, ele tem mais de 1 mil apoiadores que lhe fornecem US$ 5 mil ou mais para cada vídeo. Cerca de 38 mil artistas de todo o mundo agora usam o site para levantar dinheiro para sua arte digital. No último mês, o Patreon atingiu US$ 1 milhão em doações mensais de patrocínio. Um belo avanço em relação aos US$ 20 mil do início do ano.

“Esse particular gráfico de crescimento parece muito interessante para investidores”, diz Conte, que ainda explica que o modelo de negócio do Patreon é ancorado numa retenção deliberada de 5% do dinheiro aplicado. “Como artista, não há nada que me irritasse mais do que ver meu cheque sendo dividido por todos e, por isso, quis ficar longe desse modelo”, diz.

Meses depois do lançamento, com a ajuda de um antigo colega de quarto da época da faculdade que sabia programar – Conte fez faculdade em Stanford, embora não tenha estudado tecnologia, e sim música – o Patreon obteve US$ 2 milhões em financiamento numa rodada de captação liderada pela Freestyle Capital. Meses atrás, a Index Ventures liderou outra rodada que lhe rendeu US$ 15 milhões.

Agora a empresa saiu de um apartamento e se instalou num escritório chique, sem paredes, na parte menos refinada da cidade, onde 16 funcionários procuram maneiras de ampliar o negócio. “A filosofia por trás do Patreon diz que toda grande arte que conhecemos só existe por causa do mecenato”, diz Conte, cuja namorada, Nataly Dawn, forma a outra metade da banda deles, Pomplamoose. A versão da dupla para o sucesso de Beyoncé Single Ladies alcançou 10 milhões de acessos.

“A ideia de poder colocar sua arte em algo físico e vendê-la a um comprador não é apenas estranha, é nova, algo dos 100 anos mais recentes que é sustentado por uma infraestrutura bilionária de marketing, publicidade e distribuição”, diz ele. “Então, vem a internet e diz: ‘não, tudo deve ser gratuito; registre de graça, publique de graça’. Mas ainda não aprendemos como ganhar dinheiro com isso.”

Parte do motivo da rápida ascensão do Patreon pode ser “uma crescente mudança na forma com que as pessoas contribuem hoje, algo que favorece uma sensação de elo mais forte com o objeto da doação”, diz Rose Spinelli, da consultoria CrowdFundamentals, de Chicago, que ajuda indivíduos e empresas com estratégias de crowdfunding.

“Doar dessa maneira é uma questão de conectar-se em torno de paixões compartilhadas”, diz Rose. “Muitos desses sites de crowdfunding começam como resultado de necessidades pessoais, e este é claramente o caso do Patreon. Temos a sensação de que este modelo está apenas engatinhando, e talvez haja uma repartição em nichos. Já vi iniciativas de crowdfunding para funerais.” O Patreon não está exatamente nesse ramo, mas o site permite que uma ampla gama de artistas difunda seus talentos.

“Uma das minhas favoritas é uma mulher que faz vídeos em casa”, diz Conte, balançando a cabeça. “Não entendo nada, é uma mulher falando em voz baixa e fazendo som com o papel por 45 minutos. Mas acho ótimo que ela tenha no financiamento do Patreon uma maneira de chegar ao público.”

A mulher em questão é Ally Maque, 24 anos, de Los Angeles. Seu canal no YouTube tem 170 mil assinantes e já recebeu cerca de 25 milhões de visualizações, mas essa popularidade não se reverte tão bem em receita quanto se esperava. Desde que chegou ao Patreon, em janeiro, Maque passou a ganhar US$ 2,5 mil por mês.

Para Conte, a melhor parte de ver o Patreon ganhando força é que isso se torna prova de que as pessoas estão dispostas a apoiar outras pessoas.

“Eu acho que o iTunes foi o primeiro a provar que as pessoas gastariam dinheiro para ter coisas que elas realmente queriam”, diz Conte. “Mas a diferença com a gente é que você não está realmente comprando alguma coisa, você está pagando para ajudar alguém a fazer mais coisas das quais você gosta. Essa pequena diferença faz toda a diferença no mundo.”

