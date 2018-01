Paul Allen é diagnosticado com câncer - Link - Estadão

Paul Allen é diagnosticado com câncer

O cofundador da Microsoft ao lado de Bill Gates, Paul Allen, foi diagnosticado com um tipo de linfoma, e já está sob tratamento. Allen já teve outra forma da doença no começo dos anos 80, e o tratamento foi bem-sucedido. Hoje o empresário ocupa o posto de 32º homem mais rico do mundo.

17/11/2009 | 20h17