Paul McCartney não conseguiu tocar as músicas dos Beatles no baixo do Rock Band! - Link - Estadão

“Meu assistente me ajudou a montar o jogo, porque eu não sou o Mr. Tech. E eu perdi duas vezes. No modo ‘fácil’”. Sir Paul McCartney, em entrevista ao jornal inglês Times, revelou neste sábado (5), a falta de intimidade com os instrumentos de brinquedo do jogo que leva a marca da banda com que mudou a história do século passado. É isso mesmo: Paul McCartney não conseguiu tocar suas próprias músicas no Beatles Rock Band! “É, e eu perdi tocando baixo”, o instrumento que tocava nos Beatles. “Tenho vergonha de admitir, mas são só botões verdes, vermelhos e amarelos”.

Leia a entrevista completa (em inglês) no site do Times.