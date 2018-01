Paulo Coelho defende copyright mais flexível - Link - Estadão

Durante a Campus Party, em Berlim, o escritor pediu que indústria seja menos rígida com conteúdos na web

BERLIM – O escritor Paulo Coelho pediu nesta quarta-feira, 22, ao mundo editorial maior flexibilidade em relação ao conteúdo grátis na internet e que abandone uma concepção rígida dos direitos autorais de propriedade intelectual.

“Estão tentando deter algo que não se pode interromper”, disse Coelho durante a Campus Party, feira de tecnologia que está sendo realizado em Berlim.

“Não devemos controlar conteúdos, mas compartilhá-los. Com mais conteúdos compartilhados, mas conteúdo será recebido”, disse o escritor.

Desde 2005, Coelho oferece parte de sua obra de graça na internet, e segundo ele a iniciativa melhorou as vendas de seus livros.

O escritor considerou que atualmente, da mesma forma que ocorreu nos tempos da invenção da imprensa, existe medo pela perda do controle do conhecimento.

