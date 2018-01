PayPal fecha com Facebook - Link - Estadão

Em breve, as vaquinhas do Farmville, músicas, cartões de aniversário e outros mimos virtuais do Facebook poderão ser pagos através do PayPal. O Facebook anunciou hoje uma parceria estrégica que possibilitará aos usuários comprarem bens e até anúncios usando suas contas no PayPal.

Até então, os pagamentos eram feitos apenas com cartões de crédito, em um sistema próprio da rede social, e pelo celular.

“A parceria deixa realmente claro que o Facebook e o PayPal não são competidores”, disse Anuj Nayar, diretor de comunicações do PayPal.

O acordo deve trazer vantagens para os dois lados – com o pagamento facilitado, todo mundo vende e lucra mais -, mas o PayPal ganha em dobro. Segundo o Wall Street Journal, a empresa tem investido fortemente na capitalização sobre a venda de aplicativos.

A novidade deve ser lançada nas próximas semanas.