PayPal impulsiona desempenho do eBay - Link - Estadão

A companhia de comércio online eBay superou as previsões de Wall Street para seu lucro trimestral, impulsionado por um desempenho recorde de sua unidade de pagamentos via web PayPal e vendas fortes na Europa.

As ações da empresa saltaram 3,6 por cento no pregão after-market com sua previsão de que o PayPal irá manter seus resultados positivos por todo o ano. Por outro lado, a eBay alertou que o efeito negativo da valorização do dólar será sentido nos balanço anual da empresa, e cortou suas projeções para o ano como um todo.

O lucro líquido do eBay no segundo trimestre foi de 412 milhões de dólares, ou 0,31 dólar por ação, ante lucro de 327 milhões de dólares, ou 0,25 dólar por ação, um ano antes.

Já o lucro ajustado foi de 0,40 dólar por ação, em comparação com 0,37 dólar no segundo trimestre de 2009. Analistas esperavam, em média, um lucro ajustado de 0,38 dólar por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita da empresa cresceu 6 por cento, para 2,2 bilhões de dólares, ligeiramente acima do esperado por analistas.

O eBay afirmou que espera uma receita total de 8,8 bilhões a 9 bilhões de dólares em 2010 – levemente inferior às projeções anteriores de 9,1 bilhões de dólares – e um lucro ajustado de entre 1,60 e 1,65 dólar por ação. Antes, a companhia previa um lucro ajustado de 1,63 a 1,68 dólar por ação no ano.

ALEXANDRIA SAGE