PayPal já transfere para bancos brasileiros - Link - Estadão

A moeda virtual Paypal já começa ser aceita por bancos brasileiros. De acordo com o Read Write Web, agências do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco Real Santander, HSBC, Unibanco, Caixa Econômica e Nossa Caixa já permitem transferências diretas do serviço, bastando que você preencha alguns dados pessoas e da conta bancária. Pagamentos abaixo de R$250 custam cerca de 3 reais e, acima disso, são gratuitos.