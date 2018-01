PayPal lança serviço de pagamento no Facebook - Link - Estadão

Serviço inaugurou aplicativo de pagamentos entre usuários da rede social

SÃO PAULO – O PayPal começou a realizar transferências de dinheiro entre usuários do Facebook. O site, que é um dos serviços de pagamentos online mais populares, inaugurou um aplicativo dentro da rede social que permite enviar valores em dinheiro para amigos, desde que o usuário forneça o e-mail da pessoa que vai receber o pagamento.

O sistema é semelhante ao serviço de pagamento por e-mail que o PayPal opera, cobrando uma taxa pelo envio e pela retirada. O aplicativo é chamado de Send Money e está disponível a usuários brasileiros.

“A infraestrutura do PayPal e a do Facebook agora estão unidas. Este é uma outra forma de personalizar o ato de dar dinheiro”, disse o diretor de comunicações do site, Anuj Nayar, ao Mashable.

O aplicativo também permite enviar cartões virtuais (com mensagens de aniversário, por exemplo), além da transferência de dinheiro.