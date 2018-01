PayPal lança sistema de pagamento móvel - Link - Estadão

Dispositivo permite pagamento sem usar cartões ou tirar o celular do bolso e chegará ao mercado em 2014

SÃO PAULO – Pagamentos sem o uso das mãos, cartões ou Wi-Fi. É o que promete o Beacon, um dispositivo anunciado pela PayPal nesta terça-feira, 10, para ser instalado em estabelecimentos comerciais.

Trata-se de um dispositivo que pode ser plugado em uma tomada ou laptop e por meio de Bluetooth emite um sinal para se conectar automaticamente com qualquer pessoa que tenha o aplicativo PayPal instalado no celular.

Quando o usuário entra em uma loja, o sistema faz o check-in automático e pode enviar notificações para o aparelho, como, por exemplo, informações sobre promoções de produtos.

Para finalizar a compra, não é necessário utilizar o cartão de crédito nem tirar o celular do bolso. Basta informar que o pagamento será pelo PayPal para que seja processado. Os recibos também são emitidos eletronicamente, eliminando a necessidade de assinatura.

O Beacon entra no mercado em 2014 e vai concorrer diretamente como serviços como o Square, do fundador do Twitter, Jack Dorsey.

/Colaborou Camilo Rocha