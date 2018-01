PayPal permitirá pagamento com QR Code - Link - Estadão

Ideia da empresa é viabilizar transações móveis sem necessidade de investimento alto dos comerciantes

SÃO PAULO – Em uma feira de comércio em Las Vegas, na terça-feira, 8, o PayPal anunciou que vai começar a permitir que usuários completem pagamentos após escanear um QR code ou digitar uma sequência de quatro números (como um número PIN) de um estabelecimento comercial.

“Não estamos usando a tecnologia simplesmente por usar. Queremos que pagamentos sejam cada vez mais fáceis para os consumidores, e queremos dar aos comerciantes oportunidade para inovar sem necessidade de alto investimento”, explicou o PayPal.

O sistema funcionará da seguinte maneira: toda vez que for necessário realizar uma transação monetária, o aplicativo do PayPal gerará um QR code ou um código PIN, que poderão ser lidos pelo estabelecimento para realizar o pagamento.

A previsão do PayPal é de iniciar o sistema no primeiro trimestre de 2014, uma vez que, apesar do forte burburinho em tornos pagamentos móveis, a adoção dos consumidores ainda tem sido muito baixa.