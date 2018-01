Paypal quer os seus centavos - Link - Estadão

O serviço de pagamentos online Paypal, um dos mais populares na internet, anunciou que planeja oferecer uma nova opção para micropagamentos aos seus clientes. Os micropagamentos tem ganhado importância a partir de aplicativos de redes sociais, onde o usuário tem a possibilidade de realizar pequenas compras.

Funciona mais ou menos assim: um game de luta, por exemplo, pode oferecer ao usuário a oportunidade de comprar uma arma especial por, digamos, US$ 0,49. A grande maioria dos serviços de pagamento atuais exigiria que o usuário comprasse um crédito mínimo de US$ 5 — e é com isso que o Paypal deseja acabar.

O novo sistema permitiria a cobrança de pequenos valores, que seriam cobrados de acordo com montantes alcançados. Também facilitaria a vida dos gamers, que não mais seriam obrigados a deixar o aplicativo para efetuar a compra e, em seguida, retomar a diversão.

Segundo o site RedOrbit, o Paypal movimentou US$ 71 bilhões no ano passado, dos quais US$ 1,3 bilhão originava de pagamentos por bens digitais — como download de músicas, vídeos, e softwares.