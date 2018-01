PayPal suspende conta de doações do WikiLeaks - Link - Estadão

O serviço de pagamentos online PayPal afirmou que suspendeu a conta usada pela organização WikiLeaks para coletar doações. A empresa americana divulgou uma nota afirmando que o WikiLeaks — que na última semana revelou milhares de documentos secretos do governo dos EUA – havia violado os termos de uso do site. Um post no twitter da WikiLeaks dizia que “o PayPal baniu a WikiLeaks após pressão do governo americano.”

Uma declaração no site do PayPal dizia: “o PayPal restringiu permanentemente a conta usada pelo WikiLeaks devido à violação dos termos de uso, que garantem que nosso serviço de pagamentos não seja usado em quaisquer atividades que encorajem, promovam, facilitem ou instruam outros a participar de atividade ilegal. O proprietário da conta foi notificado desta ação.”

O PayPal é uma das diversas maneiras que o WikiLeaks utiliza para receber doações e financiar suas operações. Na sexta-feira o WikiLeaks redirecionava leitores a um endereço na Suíça após ter sido bloqueado por dois provedores de internet em um espaço de dois dias. O site wikileaks.org, onde foram publicadas as informações confidenciais, chegou a ficar fora do ar por cerca de seis horas.