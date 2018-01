PC de US$ 35 pode ser produzido no Brasil - Link - Estadão

Jon ‘Maddog’ Hall diz ao ‘Link’ que Raspberry Pi poderá ter preço reduzido a R$ 80 se houver produção local

PORTO ALEGRE – O fundador e diretor operacional da Linux International, Jon “Maddog” Hall, revelou ao Link durante o Fórum Internacional do Software Livre (Fisl 14) em Porto Alegre, no RS, que está trabalhando com a Fundação Raspberry Pi para fabricar o minicomputador no Brasil.

Segundo ele, já há uma instituição interessada em fabricar o produto e alguns testes serão realizados nos próximos meses para avaliar a viabilidade de produção. Se tudo correr bem, Maddog espera que a versão nacional do Raspberry Pi esteja disponível no mercado brasileiro perto do Natal.

O objetivo de fabricar o produto no País é reduzir a carga de impostos que hoje dobra o preço do minicomputador importado para o Brasil, quando a intenção é que o hardware seja barato para estimular crianças a aprender programação. No exterior o Raspberry Pi custa US$ 35, enquanto no Brasil sai por cerca de R$ 170, mais o frete. “É um valor muito alto para alguém pagar por algo que vai ser usado para experiências que podem dar errado”, disse Maddog. “Se conseguir fabricá-lo aqui, esperamos vender o Raspberry Pi pelo preço que ele é comercializado no exterior hoje, de US$ 35 (cerca de R$80).”

Em janeiro, o cofundador do Raspberry PI, Pete Lomas, veio ao Brasil participar da Campus Party e já havia declarado seu interesse pelo mercado brasileiro. Já Maddog se envolveu com a Fundação Raspberry por causa do Projeto Cauã, que quer incentivar o empreendedorismo vendendo kits de hardware e software baratos e customizáveis para serem usados no desenvolvimento de soluções tecnológicas. O projeto une o Raspberry Pi ao software Linux.

