PCs já são menos populares que tablets - Link - Estadão

Fabricantes sofrem com ascensão dos tablets e falta de procura por notebooks e netbooks

Tablet Playbook da RIM. FOTO: MARK BLINCH/REUTERS

SÃO PAULO – As vendas de desktops e notebooks na Europa caíram quase 20% no ano passado. Motivo: os consumidores têm optado por comprar tablets, como o iPad. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 11, pela empresa de pesquisa Gartner.

Os mais atingidos pela queda foram os netbooks: a venda deles caiu 53% em relação ao mesmo período do ano passado. A venda de PCs caiu 15,4%. A Gartner chama isso de ‘mudança estrutural’ no mercado.

“Devido ao hype de tablets como o iPad, os revendedores estão muito conservadores em encomendar PCs. Em vez disso, muitos deles preferem o espaço seguro para tablets”, disse Meike Escherich, analista da empresa.

Entre as cinco maiores vendedoras de PC, a Apple foi a única a impulsionar as vendas no último ano. As vendas da Acer, por exemplo, caíram 44%.

No Reino Unido, a venda de PCs caiu mais de 15%. Os computadores não estão mais atraindo os consumidores, analisa a Gartner. “A maioria dos consumidores continua contendo gastos em PCs, estendendo os ciclos de vida dos computadores que já têm e comprando outros aparelhos”, disse Isabelle Durand, outra analista da Gartner.

Para a empresa, os tablets serão resposnáveis pela maior parte das vendas. A Apple já é responsável por 75% do mercado de tablets em todo o mundo. Os aparelhos Android são 20% desse mercado.