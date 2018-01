Pearl Jam oferece música grátis no Twitter - Link - Estadão

Pearl Jam oferece música grátis no Twitter

A banda Pearl Jam anunciou no Twitter que vai oferecer gratuitamente o download da música “Just Breathe” para todos os usuários que postarem uma mensagem específica dizendo: “Tweet for a free @PearlJam iTunes download of “Just Breathe” live at Austin City Limits. http://justbreathe.pearljam.com #pearljam”

