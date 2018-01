Pebble pode ganhar novas funções - Link - Estadão

Criador do produto diz que pretende conectar usuário de relógio a outros aparelhos eletrônicos além do smartphone

SÃO PAULO – Um dos criadores do relógio Pebble, Eric Migicovsky, afirmou durante a conferência TechCrunch Disrupt, que está sendo realizada em São Francisco, nesta semana, que planeja em um futuro próximo tornar seu relógio inteligente capaz de controlar não apenas o telefone do usuário, mas também de conectá-lo a outros aparelhos ao seu redor.

“Acreditamos que o melhor computador que você tem está em seu bolso. Se você precisa controlar o seu termostato, talvez o melhor lugar para fazer isso seja no seu pulso”, afirmou. Para Migicovsky, as pessoas já estariam confortáveis em usar tecnologia no seu pulso, o que facilitaria a expansão de funções dentro dos relógios inteligentes.

O Pebble ficou famoso por ter se tornado um dos mais bem-sucedidos projetos financiados por crowdfunding no mundo, após arrecadar US$ 10 milhões no Kickstarter. O relógio foi lançado antes de grandes empresas como a Samsung, que apresentou na semana passada o Galaxy Gear, entrarem nesse mercado.

Depois da campanha no Kickstarter, os criadores do Pebble tiveram dificuldades para fabricar o produto e entregar aos apoiadores do projeto. A primeira empresa escolhida para produzir o relógio não tinha capacidade para fabricar o produto em larga escala. A empresa procurou outro fabricante e começou a criar novos protótipos para facilitar o processo de produção, mas acabaram esbarrando em problemas como descobrir que produzir relógios coloridos e a prova da água é mais difícil do que eles esperavam.

Atualmente, o Pebble já pode ser encontrado nos Estados Unidos na Best Buy, além do próprio site da empresa, por US$ 149,99.