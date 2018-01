Pedido por liberdade na internet é ingênuo; diz China - Link - Estadão

PEQUIM – A China criticou o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, nesta segunda-feira por seu pedido “ingênuo” por mais liberdade na Internet do país e questionou o motivo de uma discussão que ele teve com blogueiros chineses não ter mencionado o ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) Edward Snowden.

Durante uma conversa de cerca de 40 minutos com blogueiros chineses em Pequim no sábado, Kerry expressou seu apoio à liberdade online na China, assim como aos direitos humanos em geral.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Hua Chunying disse que pessoas de fora não têm o direito de fazer julgamentos e entendem mal a real situação.

“Se a internet da China não tivesse passado por um enorme desenvolvimento nos últimos anos, então de onde teriam vindo esses blogueiros?”, disse ela em entrevista coletiva.

“Os assuntos da China devem ser decididos pelo povo chinês baseado em sua própria condição nacional. Usar métodos como esse para pressionar a China na direção que querem, não é ingênuo?”

“Acho que o tópico dessa discussão devia ser mais bem aberto, por exemplo, discutindo o caso Snowden e questões como essa”, disse ela, se referindo ao ex-prestador de serviços da NSA cujos vazamentos constrangeram Washington.

Controle

No ano passado, o Partido Comunista da China renovou uma campanha rigorosa para controlar a interação na internet, ameaçando ações legais contra pessoas cujos boatos, captados em microblogs como o Sina Weibo, sejam reenviados mais de 500 vezes ou vistos por mais de 5 mil pessoas.

Grupos de direitos humanos e dissidentes criticaram a repressão como mais uma ferramenta do partido para limitar as críticas e aumentar o controle sobre a liberdade de expressão.

O governo diz que tais medidas são necessárias por motivos de estabilidade social e que todos os países do mundo procuram regular a Internet.

Durante uma conversa com os blogueiros, Kerry afirmou ter exortado os líderes chineses a apoiar a liberdade na Internet e abordou o tema da liberdade de imprensa no país com controles rígidos sobre o que a mídia pode dizer e que bloqueia sites estrangeiros de mídias sociais populares como Twitter e Facebook.

“Obviamente, achamos que a economia chinesa será mais forte com maior liberdade na Internet”, disse Kerry.

/REUTERS