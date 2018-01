Peeble lança loja de aplicativos - Link - Estadão

O relógio inteligente financiado no Kickstarter abre espaço para desenvolvedores publicarem apps para o dispositivo

SÃO PAULO – O projeto de um relógio conectado se lançou no Kickstarter no ano passado e esperava, de alguma maneira, conseguir apoio de pessoas comuns dispostas a apostar (financeiramente) nele. Pediram US$ 100 mil para tornar o Peeble realidade. Levaram mais de US$ 10 milhões. O projeto virou produto neste ano, ganhou consumidores. Agora a meta é fazê-los usuários com a abertura de uma loja de aplicativos, passo necessário para ampliar as possíveis (e imprevisíveis) utilizações do contador de tempo.

Em um post publicado no blog oficial para desenvolvedores do Peeble, a empresa especifica que os aplicativos serão divididas em categorias – estranhas a um smartphone, mas esperadas por se tratar de um relógio –: Dia a dia (notícias, clima, bolsa de valores), Remoto (para ter controle de dispositivos à distância), Esporte e Fitness, Notificações (para gerar notificações de serviços, como Google Agenda ou Facebook), Ferramentas e Utilidades; e, por fim, Games.

Os aplicativos passarão por uma seleção da equipe de desenvolvimento do Peeble, mas devem respeitar alguns critérios sendo o principal o de serem totalmente gratuitos. (Caso seja um desenvolvedor interessado em publicar seu app e precise de mais informações, siga os passos descritos no site.

O Peeble é vendido para os Estados Unidos e outras partes do mundo por US$ 150 (frete e eventuais impostos não estão contemplados).