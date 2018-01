Pega na mentira - Link - Estadão

O site de games IGN fez uma compilação das brincadeiras e informações falsas lançadas no mundo dos games nesse primeiro de abril.

Romance secreto no Mass Effect 2

O personagem Elcor não faz parte de uma raça que possa ser chamada de sexy. No vídeo divulgado pelo site GameTrailers é possível ver o que aconteceria se ele se envolvesse com sentimentalmente com alguém.

iCade – Ipad Arcade

Um pequeno gabinete em formato de fliperama que acomoda o iPad e possibilita que os usuários joguem super clássicos do videogame na moderna plataforma da Apple.

Virtua Fighter 5 a la Street Fighter

Um dos jogos de luta mais técnicos já criados, o Virtua Fighter 5, decidiu se render ao estilo Street Fighter. No vídeo divulgado pelo site da Sega e disponível no YouTube vê-se como ficaria uma batalha final do game.

Conteúdo do God of War para download

Publicada primeiramente em uma revista francesa, a notícia fala que logo haverá DLC (downloadable content) para o jogo do herói Kratos.

Pokémon Kart para Wii

Um jogo de corrida de Kart entre Pikachu e Bulbasaur. É o que mostra o trailer divulgado pela Game Video. A ideia é ótima e talvez vendesse milhões de cópias, mas é só um anúncio fake de primeiro de abril.

Cobertor para gamers

Disponível nas cores marrom e azul, a capa da Blizzard promete esquentar os jogadores para que nenhuma manta atrapalhe sua performance, nem luvas tirem sua sensibilidade.

O retorno do golfinho

A Sega lançou a continuação da saga Golfinho Ecco: a Batalha nas Águas. No segundo volume de um jogos mais vendidos da empresa, Ecco pode viajar pelo tempo e ganhou vários apetrechos para lutar contra a humanidade.