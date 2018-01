'Peggle' dentro do 'World of Warcraft' e de graça para baixar - Link - Estadão

O sucesso é tamanho que acabou de ser lançada uma versão dentro do RPG online World of Warcraft. Enquanto o jogador espera que os outros membros de seu grupo apareçam, ele vai brincando com as bolinhas do game. Bacana, não?

A mecânica é simples: você precisa mirar uma bolinha para destruir as peças que estão na tela. O segredo do jogo é mirar nas peças cor de laranja e ajustar o tempo de disparo para que a bola caia em uma cesta móvel. Se conseguir encestar, você mantém a bola em jogo.

Quando as bolas acabam, game over. Parece simples, mas a dinâmica do jogo o torna uma praga viciante. No final da fase, ao acertar a última peça laranja, a coisa fica deliciosamente sem sentido: começa a tocar “Ode à Alegria”, da nona sinfonia de Beethoven, ao mesmo tempo que a bola deixa um rastro de fogo.

O maior problema de Peggle é parar de jogar. O negócio vicia muito. Ao ponto que se querer comprar todas as versões do jogo depois, só para continuar jogando.

A melhor coisa: o game é grátis. Basta acessar o site da PopCap e baixar o jogo, que tem menos de 14 MB e roda macio na maioria dos computadores, inclusive notebooks.