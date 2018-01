Peixe Urbano adquire operações do Groupalia - Link - Estadão

Operações em seis países da América Latina foram compradas pela empresa brasileira

SÃO PAULO – O site de compras coletivas Peixe Urbano adquiriu as operações do grupo espanhol Groupalia no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru, anunciou nesta quinta-feira o presidente da empresa.

“A compra do Groupalia na América Latina eleva o nível do Peixe Urbano, que agora chega a mais de 20 milhões de usuários registrados e passa a atuar em dois novos países: Colômbia e Peru”, disse em comunicado Julio Vasconcellos, presidente e fundador do site.

Para o Peixe Urbano, criado por três amigos em 2010 e que no início do ano recebeu investimentos do Morgan Stanley Investment Management e do T. Rowe Price Associates, a aquisição “consolida” o grupo como o maior da América Latina. O valor da operação não foi divulgado.

O Groupalia, fundado em 2010 na Espanha e que rapidamente se expandiu para sete países, já havia adquirido no Brasil o site OfertaX e manterá o controle de suas operações na Europa.

Segundo o blog especializado em negócios do setor informático Tecneira, o Peixe Urbano, pioneiro das compras coletivas na internet brasileira, ameaça agora a liderança do americano Groupon no continente.

/ EFE