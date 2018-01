Peixe Urbano recebe investimento - Link - Estadão

O site Peixe Urbano, criado pelo ex-gerente do Facebook Júlio Vasconcellos, divulgou ter recebido um investimento do fundo norte-americano Benchmark Capital e do brasileiro Monashees Capital. A empresa foi uma das primeiras a entrar na onda das compras coletivas por aqui e hoje emprega 300 pessoas e está disponível em 34 cidades brasileiras.

No fim do ano passado, o apresentador global Luciano Huck decidiu colocar dinheiro no projeto e hoje é um dos sócios da empreitada, que, segundo o Peixe Urbano, gera uma economia de mais de R$ 120 milhões para os seus usuários.

Lançado no ano passado, o site já tinha 1 milhão de usuários cadastrados em agosto de 2010 e hoje já ultrapassou os 5 milhões.