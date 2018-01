Pela privacidade de terceiros - Link - Estadão

Depois de um impasse em relação a convites não solicitados que o Facebook enviava a quem não é membro da rede social, o órgão alemão responsável pela proteção de dados na internet e a empresa californiana firmaram um acordo que dará mais controle aos usuários sobre os contatos de amigos a que o site poderá ter acesso.

O aplicativo Friend Finder, que busca amigos e permite que o Facebook envie convites por e-mail a partir da lista de contatos de seus membros, foi muito criticado na Alemanha por violar as leis de respeito à vida privada ao permitir o acesso não autorizado a informações de terceiros.

O órgão de proteção de dados, com sede em Hamburgo, afirmou nesta segunda, 24, que chegou a um acordo com a rede social e que um plano de 14 pontos foi fechado. O acordo vai permitir que os usuários do aplicativo tenham mais controle sobre os endereços de e-mail que querem compartilhar com o site.

Johannes Caspar, que negociou o acordo em nome dos alemães, disse à Associated Press (AP) que as mudanças têm por objetivo a proteção de quem não é membro da rede social e cuja informação estava sendo utilizada sem seu consentimento, com fins que iam além da conexão com amigos.

“O uso de endereços de e-mail por parte de terceiros só é possível sob certas regras e somente com o fim de encontrar amigos na rede. Esse foi o assunto mais forte na disputa”, disse Gaspar. “O Facebook concordou que não usuará mais esses endereços para algo que fuja da função de encontrar amigos”, acrescentou.

Em nota, o Facebook afirmou que o acordo é bem vindo, mas não quis dar mais informações sobre o assunto. “Estamos satisfeitos de ter chegado a uma solução com a Autoridade de Proteção de Dados de Hamburgo sobre as preocupações que eles tinham em relação ao buscador de amigos e queremos continuar com nossas discussões construtivas no futuro”, afirmou a empresa em comunidado enviado por e-mail à Associated Press.

